Programma Itaca INPS, riattivate le procedure per i soggiorni all’estero

Sul sito www.inps.it è stato pubblicato un avviso riguardante il Programma Itaca 2020-2021, il bando di concorso INPS per l’assegnazione di n.1500 borse di studio per soggiorni scolastici all’estero per l’anno scolastico 2020/2021.

Nel documento viene resa nota la riattivazione del Programma in considerazione delle recenti determinazioni governative, della progressiva ripresa del traffico aereo e del graduale superamento della fase di emergenza sanitaria.

Vengono inoltre descritti gli adempimenti previsti a carico dell’utenza in merito a modifiche e rinunce al programma, alle conferme dei soggiorni già validati dall’istituto, agli scorrimenti delle graduatorie, ai pagamenti di saldo ed acconto ed alle rinunce e mancate partenze.

In particolare, entro il 12 giugno possono essere inoltrate via mail all’indirizzo [email protected]. le seguenti richieste:

rinuncia

congelamento

riduzione della durata del soggiorno studio da annuale a semestrale e/o cambio di destinazione.

SCARICA L’AVVISO