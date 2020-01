Programmiamo un Futuro Sostenibile, iniziativa per gli studenti: scadenza 31 marzo

L’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità non è mai stata così forte come in quest’ultimo periodo. Negli ultimi anni è cresciuta infatti sempre di più la necessità di riconsiderare il nostro rapporto con i consumi, i bisogni, l’ambiente.

Sempre più persone, soprattutto i giovani, hanno preso coscienza del fatto che le risorse a nostra disposizione non sono illimitate e che è necessario mediare tra le legittime aspirazioni di crescita e uno stile di vita più semplice e sano.

Uno sviluppo sostenibile, insomma, che richiede azioni responsabili da parte di tutti, quindi meno sprechi e maggiore attenzione agli oggetti, alle persone, all’ambiente.

Ed è questo l’obiettivo di Programmiamo un Futuro Sostenibile, iniziativa promossa da Eni, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di II grado.

Gli studenti sono invitati a produrre un elaborato sui temi della sostenibilità ambientale o sociale o economica, dando spazio alla creatività. Tra le forme di espressione, potranno scegliere: giochi educativi, lezioni interattive, pagine enciclopediche, app informative, narrazioni, e quant’altro possa rappresentare al meglio le loro idee.

La scadenza per l’invio degli elaborati è il 31 marzo 2020.

Nell’evento conclusivo, che si terrà a Roma nel mese di maggio, le classi autrici dei 9 migliori elaborati saranno premiate ognuna con un kit di robotica.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa

https://programmailfuturo.it/ progetto/futuro-sostenibile- 2020