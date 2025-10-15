Proroga Itp partecipazione ai concorsi solo con diploma, emendamento al Senato: ecco le novità

Novità importanti in arrivo per il mondo della scuola nell’Aula del Senato. Le ha annunciate il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura, Istruzione pubblica, Ricerca scientifica di Palazzo Madama. Diversi gli emendamenti approvati dalla Commissione per la conversione in legge del decreto 127 dello scorso 9 settembre (DL Maturità).

Tanti i punti importanti, dall’ampliamento di 200mila supplenti annuali ai beneficiari della Carta del docente, dalla proroga di un anno dei corsi Indire per la specializzazione sul sostegno alle novità dell’esame di Maturità.

Proroga per gli Itp

C’è poi una importante novità che riguarda gli insegnanti tecnico-pratici con la proroga fino al 31 dicembre 2026 per partecipare ai concorsi ordinari solo con il diploma di maturità.

Per gli Itp serve solo il diploma? La risposta della Tecnica risponde live

Nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 14 ottobre un’ascoltatrice ha chiesto se per partecipare al concorso PNRR 3 serve solo il diploma. Ecco la risposta di Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola e ospite della diretta:

“Assolutamente sì, perché il regime transitorio per i personali ITP e quindi la validità del titolo di studio è stato prorogato almeno fino al 31/12/25. A questo punto diamo un’anticipazione senza voler essere dei maghi di legislazione scolastica. Immaginiamo, non voglio far illudere nessuno, che questo termine 31/12/25 dovrà essere oggetto di nuova proroga. I nuovi titoli d’accesso alla tabella B sono le lauree brevi, sostanzialmente, ma fino a quando non verranno declinati, i colleghi che sono interessati a partecipare per queste procedure non sanno nemmeno a quale corso di laurea iscriversi e quindi è gioco forza almeno un ulteriore anno di proroga. Perlomeno la nostra organizzazione solleciterà a questo proposito un ulteriore intervento”.