Sulle proteste studentesche che nelle ultime settimane hanno infiammato diversi Paesi europei – tra cui Francia e Italia – arriva la presa di posizione di Daniel Pennac. Lo scrittore e autore teatrale francese – a lungo docente di lettere nelle banlieu di Parigi – in un’intervista a La Stampa si è detto “molto contento e anche emozionato” per la mobilitazione dei giovani europei, sottolineandone il valore sociale.

“C’è un aspetto interessante: quando si dice ai ragazzi di non guardare più gli schermi, loro smettono e cominciano a guardarsi intorno“, ha detto Pennac. “E quello che vedono non sempre è una realtà soddisfacente. Si accorgono della cattiva qualità della scuola, dell’assenza degli insegnanti, delle difficoltà che incontrano ogni giorno. Cominciano a vedere il mondo che li circonda e a interrogarsi su di esso”.

Lo scrittore, appena tornato in libreria “Mallet o il romanzo degli sguardi”, edito da Feltrinelli, ha parlato anche della sua esperienza di docente. “Ho fatto l’insegnante e il mio compito non era soltanto insegnare matematica, italiano, storia o latino: dovevo soprattutto creare un legame di fiducia tra l’adulto e il ragazzo. Con i bambini è relativamente facile, con gli adolescenti più complicato”.

“Per insegnare davvero bisogna costruire una fiducia intellettuale e umana“, ha detto ancora Pennac. “Questo, purtroppo, non viene insegnato ai professori: si insegna loro a trasmettere nozioni, non a creare una relazione. I bambini e gli adolescenti del 1950 sono gli stessi del 2025. È cambiato l’ambiente. Quando ero piccolo non ero un cliente della società mercantile“.

“Mia madre faceva a maglia i nostri vestiti e noi uscivamo a giocare per strada”, ha aggiunto l’autore. “Oggi i bambini sono diventati piccoli clienti: bisogna comprare loro vestiti, alimenti, apparecchi elettronici, telefoni. Non sono i bambini a essere cambiati“, ha concluso, “è la società che li ha trasformati in consumatori. E per un insegnante è più difficile insegnare a un bambino che è già un cliente“.