Tra gli emendamenti alla manovra 2027 torna Opzione Donna, la misura di uscita anticipata cancellata dall’ultima legge di Bilancio. La proroga è nelle proposte di Lega, Fratelli d’Italia, opposizioni unite e, separatamente, Pd e M5S. Per il personale scolastico, in gran parte femminile, la partita è di primo piano.

Cosa resta oggi e a chi si rivolge

Non essendo stata confermata per il 2026, come riporta Il Sole 24 Ore, la misura è accessibile solo alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024. L’ultima versione prevedeva l’uscita a 61 anni con almeno 35 anni di contributi, con requisito anagrafico ridotto a 60 anni per chi ha un figlio e a 59 per chi ne ha due o più. Era riservata a tre categorie: caregiver, lavoratrici con invalidità civile pari o superiore al 74% e dipendenti di aziende in crisi. L’assegno veniva ricalcolato con il sistema contributivo, con una conseguente riduzione.

Scuola e Afam: la scadenza slitta al 2027

Per docenti e personale Afam, la proposta della Lega, prima firmataria Tiziana Nisini, sposta al 28 febbraio 2027 il termine per presentare domanda di cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico. La stessa proroga è prevista dalla proposta unitaria di Pd, M5S, Avs, Iv e +Europa. Il testo leghista allarga inoltre la platea alle disoccupate con almeno 18 mesi di lavoro dipendente nei 36 precedenti. La copertura arriva dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

Le differenze tra le proposte

Fratelli d’Italia, con Andrea Tremaglia, fissa al 31 dicembre 2026 la maturazione dei requisiti: 61 anni, ridotti di un anno per figlio fino a un massimo di due. Le opposizioni vanno oltre e abbassano l’età a 57 anni per le dipendenti e 58 per le autonome. Il M5S propone invece la proroga al 31 dicembre 2027. Diversi emendamenti attingono al Fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro, che la Lega vorrebbe usare per intero per l’anticipo pensionistico a 64 anni. Sarà questa la questione decisiva per la copertura.