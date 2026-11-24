A che punto siamo con il bando del concorso a cattedra 2027, su cui proprio ieri è arrivata un’importante nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito? Quali sono i numeri per concorsi e immissioni in ruolo? Quali saranno i decreti che andranno a regolare il concorso, e quali i tempi della procedura? Quali sono i requisiti per la partecipazione per infanzia, primaria e secondaria di I e II grado?

E ancora, sulla base delle statistiche note attualmente, quale sarà la distribuzione dei posti a livello di classi di concorso e di territorio? Come dovranno essere compilate le domande, e quali sono i titoli da presentare ai fini del punteggio finale del concorso? I partecipanti alla prova orale dovranno passare attraverso la prova scritta, come nelle tornate precedenti?

Sono solo alcune delle domande che si pongono i docenti interessati alla nuova tornata concorsuale. A rispondere a questi e a molti altri quesiti, nella nuova puntata de La Tecnica risponde Live, saranno i nostri esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. La diretta sarà visibile sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e su www.tecnicadellascuola.it.