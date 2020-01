Prove Invalsi 2020, entro quando le scuole conosceranno le finestre di somministrazione?

Ad eccezione delle prove per la scuola primaria, che avvengono nel mese di maggio in date uguali per tutti, nelle scuole secondarie di I e II grado le somministrazioni avverranno nell’ambito di una finestra temporale che l’Invalsi comunicherà ad ogni istituto.

In particolare, le classi III delle scuole secondarie di I grado svolgeranno le prove in sessione ordinaria da mercoledì 1° aprile 2020 a giovedì 30 aprile 2020: la finestra di somministrazione sarà comunicata alle scuole entro il 17 gennaio 2020 (nell’area riservata accedendo con ruolo Segreteria scolastica e con ruolo Dirigente scolastico).

Per le classi II della secondaria di II grado le prove si svoleranno in sessione ordinaria da martedì 5 maggio 2020 a sabato 23 maggio 2020: la finestra di somministrazione sarà comunicata alle scuole entro il 28 febbraio 2020.

Infine, per le classi V della secondaria di II grado le prove si svoleranno in sessione ordinaria da da lunedì 2 marzo 2020 a martedì 31 marzo 2020: la finestra di somministrazione è già stata comunicata alle scuole nel mese di dicembre.

Altre scadenze di gennaio e febbraio

Scuola primaria (classi II e V)



Trasmissione e convalida delle informazioni di contesto: dal 21/1 al 30/4

Scuola secondaria di I grado (classi III)

Trasmissione e convalida delle informazioni di contesto: dal 21/1 al 26/3

Richiesta misure dispensative-compensative: dal 25/2 al 9/3

Scuola secondaria di II grado (classi II e V)