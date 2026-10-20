Prove INVALSI 2027: aperte le iscrizioni e novità sulle Competenze Digitali

Con la nota inviata ai Dirigenti scolastici dal Presidente Roberto Ricci, si apre ufficialmente il percorso verso le prove INVALSI 2027. A partire dall’11 novembre 2026, le scuole di tutta Italia potranno iscriversi alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, volte a misurare i livelli di preparazione delle studentesse e degli studenti in conformità con la normativa vigente. L’appuntamento con le valutazioni si articola su diversi ordini di scuola, con calendari differenziati e specifiche modalità di somministrazione.
Per gli alunni della scuola primaria, le prove si svolgeranno secondo il tradizionale formato cartaceo nei primi giorni del mese di maggio 2027. Il calendario stabilito prevede:
Nelle scuole secondarie le rilevazioni si terranno interamente online in formato elettronico (CBT). La principale novità dell’anno scolastico 2026-2027 riguarda l’introduzione, a titolo sperimentale, delle prove sulle Competenze digitali (DIGCOMP).
Per gli studenti della III secondaria di primo grado, lo svolgimento delle prove di Italiano, Matematica e Inglese (ascolto e lettura) si conferma requisito di ammissione all’esame di Stato. In via sperimentale, e solo nelle classi campione, verranno rilevate per la prima volta le competenze digitali secondo il quadro DIGCOMP. Tale rilevazione non ha carattere di obbligatorietà e non costituisce requisito per l’esame finale, ma rappresenta uno strumento diagnostico a disposizione degli istituti per orientare la didattica. Le prove per le classi non campione si terranno tra il 1° e il 30 aprile 2027, mentre le classi campione svolgeranno le rilevazioni in quattro giornate tra il 1° e il 7 aprile 2027.
Per le classi della II secondaria di secondo grado, gli ambiti oggetto di valutazione saranno Italiano, Matematica e le Competenze digitali. Le finestre temporali vanno dal 10 al 31 maggio 2027 per le classi non campione e dal 10 al 13 maggio 2027 per le classi campione.
Per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, la partecipazione alle prove di Italiano, Matematica e Inglese è obbligatoria per l’ammissione all’esame di Maturità. Anche in questo livello di istruzione viene integrata la prova sulle Competenze digitali (DIGCOMP). L’INVALSI precisa che la prova digitale non è obbligatoria, gli esiti non confluiranno nel curriculum dello studente e il suo svolgimento non condizionerà l’ammissione all’esame conclusivo. Le sessioni di svolgimento si terranno nel mese di marzo 2027 (dal 1° al 31 marzo per le classi non campione e dal 1° al 5 marzo per le classi campione).
Accanto alle valutazioni sugli apprendimenti, l’INVALSI rileverà le informazioni relative al contesto socio-economico-culturale degli studenti, indispensabili per calcolare il valore aggiunto realizzato dalle singole scuole. Le segreterie raccoglieranno dati sul percorso pregresso e sulla famiglia degli allievi, mentre gli studenti compilano un questionario di contesto. La sicurezza nel trattamento dei dati personali è garantita dall’appartenenza dell’istituto al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).