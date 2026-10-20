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20.10.2026

Prove INVALSI 2027: aperte le iscrizioni e novità sulle Competenze Digitali

Lara La Gatta
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Indice
Scuola Primaria: confermate le prove cartacee a maggio
Secondaria di Primo Grado: somministrazione elettronica e nuove sfide digitali
Scuole Superiori e Maturità: il ruolo del Quadro DIGCOMP
Raccolta dati di contesto e garanzie sulla privacy

Con la nota inviata ai Dirigenti scolastici dal Presidente Roberto Ricci, si apre ufficialmente il percorso verso le prove INVALSI 2027. A partire dall’11 novembre 2026, le scuole di tutta Italia potranno iscriversi alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, volte a misurare i livelli di preparazione delle studentesse e degli studenti in conformità con la normativa vigente. L’appuntamento con le valutazioni si articola su diversi ordini di scuola, con calendari differenziati e specifiche modalità di somministrazione.

Scuola Primaria: confermate le prove cartacee a maggio

Per gli alunni della scuola primaria, le prove si svolgeranno secondo il tradizionale formato cartaceo nei primi giorni del mese di maggio 2027. Il calendario stabilito prevede:

  • Lunedì 3 maggio 2027: prova di Inglese per la V primaria.
  • Mercoledì 5 maggio 2027: prova di Italiano per la II e V primaria, affiancata dalla prova di lettura riservata alle sole classi campione della II primaria e alle scuole in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano.
  • Giovedì 6 maggio 2027: prova di Matematica per la II e V primaria.

Secondaria di Primo Grado: somministrazione elettronica e nuove sfide digitali

Nelle scuole secondarie le rilevazioni si terranno interamente online in formato elettronico (CBT). La principale novità dell’anno scolastico 2026-2027 riguarda l’introduzione, a titolo sperimentale, delle prove sulle Competenze digitali (DIGCOMP).

Per gli studenti della III secondaria di primo grado, lo svolgimento delle prove di Italiano, Matematica e Inglese (ascolto e lettura) si conferma requisito di ammissione all’esame di Stato. In via sperimentale, e solo nelle classi campione, verranno rilevate per la prima volta le competenze digitali secondo il quadro DIGCOMP. Tale rilevazione non ha carattere di obbligatorietà e non costituisce requisito per l’esame finale, ma rappresenta uno strumento diagnostico a disposizione degli istituti per orientare la didattica. Le prove per le classi non campione si terranno tra il 1° e il 30 aprile 2027, mentre le classi campione svolgeranno le rilevazioni in quattro giornate tra il 1° e il 7 aprile 2027.

Scuole Superiori e Maturità: il ruolo del Quadro DIGCOMP

Per le classi della II secondaria di secondo grado, gli ambiti oggetto di valutazione saranno Italiano, Matematica e le Competenze digitali. Le finestre temporali vanno dal 10 al 31 maggio 2027 per le classi non campione e dal 10 al 13 maggio 2027 per le classi campione.

Per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, la partecipazione alle prove di Italiano, Matematica e Inglese è obbligatoria per l’ammissione all’esame di Maturità. Anche in questo livello di istruzione viene integrata la prova sulle Competenze digitali (DIGCOMP). L’INVALSI precisa che la prova digitale non è obbligatoria, gli esiti non confluiranno nel curriculum dello studente e il suo svolgimento non condizionerà l’ammissione all’esame conclusivo. Le sessioni di svolgimento si terranno nel mese di marzo 2027 (dal 1° al 31 marzo per le classi non campione e dal 1° al 5 marzo per le classi campione).

Raccolta dati di contesto e garanzie sulla privacy

Accanto alle valutazioni sugli apprendimenti, l’INVALSI rileverà le informazioni relative al contesto socio-economico-culturale degli studenti, indispensabili per calcolare il valore aggiunto realizzato dalle singole scuole. Le segreterie raccoglieranno dati sul percorso pregresso e sulla famiglia degli allievi, mentre gli studenti compilano un questionario di contesto. La sicurezza nel trattamento dei dati personali è garantita dall’appartenenza dell’istituto al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).

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