Prove Invalsi 2026, al via nelle classi terze della secondaria di primo grado. La partecipazione è requisito di ammissione all’esame

Da oggi, 8 aprile, e fino al 30 aprile si svolgeranno le prove Invalsi nelle classi terze (non campione) della scuola secondaria di I grado (grado 8). Questa finestra temporale può essere gestita autonomamente da ciascuna scuola, in ragione del numero degli allievi e del numero di computer disponibili.

Le classi campione, invece, partecipano alla Rilevazione nazionale nei giorni 9, 10, 13 e 14 aprile 2026, in questa finestra la scuola sceglie tre giorni per svolgere le Prove.

Per il grado 8, la sessione suppletiva va dal 21 maggio al 5 giugno 2026.

Tutti gli studenti dovranno sostenere una Prova di Italiano e una di Matematica, più anche due Prove di Inglese, Reading e Listening.

Nella Scuola secondaria le prove sono somministrate in modalità CBT (Computer Based Testing).

Ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo

Per essere ammessi all’esame di “terza media”, i candidati interni devono rispettare tre requisiti fondamentali: aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale, aver partecipato alle prove nazionali INVALSI di italiano, matematica e inglese e non aver subito sanzioni disciplinari di non ammissione. Inoltre, è necessario un voto di almeno 6/10 nel comportamento.

Quindi, la partecipazione alle prove INVALSI è requisito necessario per poter essere ammesso all’esame.