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04.05.2026

Prove INVALSI 2026, a maggio si svolgeranno nelle scuole primarie e nelle classi seconde della secondaria di II grado

Lara La Gatta
Indice
Le Prove INVALSI della Primaria
Le Prove INVALSI della seconda superiore

Maggio è il mese in cui si svolgeranno le prove INVALSI nella scuola primaria e nelle classi seconde della scuola secondaria di II grado.

La modalità di somministrazione cambia a seconda del ciclo d’istruzione: nella Scuola primaria le Prove avvengono simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per ogni materia con la tradizionale modalità carta e matita.

La Scuola secondaria, invece, utilizza la modalità CBT e svolge le Prove all’interno di un periodo di somministrazione stabilito a livello nazionale. Questa finestra temporale può essere gestita autonomamente da ciascuna scuola, in ragione del numero degli allievi e del numero di computer disponibili.

Le Prove INVALSI della Primaria

Gli studenti del grado 2 (classe seconda) e del grado 5 (classe quinta) svolgono le Prove INVALSI 2026 nelle seguenti date:

  • Prova di Italiano il 6 maggio
  • Prova di Matematica il 7 maggio
  • Prova di Inglese (solo grado 5) il 5 maggio

La Scuola primaria continua a partecipare alla rilevazione con prove cartacee, somministrate in giornate specifiche per ogni singola disciplina. La Prova di Inglese riguarda solo gli alunni delle classi quinte, mentre le Prove di Italiano e di Matematica investono entrambi i gradi scolastici.

Solo gli allievi delle classi campione del grado 2, al termine della Prova di Italiano, svolgono anche la Prova di Lettura a tempo (2 minuti).

Le Prove INVALSI della seconda superiore

Gli studenti del grado 10 svolgono le Prove INVALSI 2026 dall’11 al 29 maggio.

Le classi campione, invece, partecipano alle Rilevazioni nazionali nei giorni dal 12 al 15 maggio 2026, in questa finestra la scuola sceglie tre giorni per svolgere le Prove.

Gli studenti dei gradi 10 – sia le classi campione sia quelle non campione – svolgono la Prova di Competenze Digitali oltre a quelle di Italiano e Matematica.

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