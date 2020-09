Prove Invalsi, entro il 30 settembre si conosceranno le date delle rilevazioni

Le date di svolgimento delle prove INVALSI relative all’anno scolastico 2020 – 2021 saranno pubblicate entro il 30 settembre.

Lo fa sapere lo stesso Istituto con un breve avviso pubblicato sul proprio sito.

Ricordiamo che nell’a.s. 2019/2020 le prove sono state sospese a causa della chiusura delle scuole per il lockdown. Solo alcune istituzioni scolastiche di II grado erano riuscite a svolgere le prove i primi di marzo nelle classi quinte.

Con il protrarsi della chiusura degli istituti le prove Invalsi sono state cancellate.

Nel mese di maggio, la presidente di Invalsi Anna Maria Ajello, alla presentazione dei dati Ocse Pisa, aveva anticipato la possibilità di svolgere i test in avvio dell’anno scolastico 2020/21, nel mese di settembre, per certificare cosa è stato fatto nei mesi di scuola in cui si è attuata la didattica a distanza. L’idea era di mettere a disposizione dei docenti degli strumenti, su base volontaria e facoltativa, per capire cosa ha funzionato e non funzionato, ma soprattutto il punto di partenza degli allievi su alcune competenze.

Al momento, di questa possibilità, non si sa più nulla.