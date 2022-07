Prove Invalsi: ma quanto ci costano ? Chiudendo l’Istituto il risparmio sarebbe di un euro e mezzo al mese per insegnante. Nostra intervista al presidente Roberto Ricci

Con il presidente dell’Invalsi Roberto Ricci parliamo dei costi dell’Istituto e delle rilevazioni che riguardano ogni anno circa 2 milioni e mezzo di studenti.

Il costo delle prove è sempre oggetto di polemiche nei social.

Molti docenti sostengono che si tratta di una spesa inutile che sarebbe meglio indirizzare diversamente, per esempio utilizzando i soldi del bilancio dell’Invalsi per incrementare gli stipendi del personale della scuola.

Ma le cose stanno davvero così?

In realtà il bilancio dell’Invalsi è di 18 milioni di euro annui, mentre le prove “costano” 6 milioni di euro e cioè poco più di 2 euro per ciascuno studente.

In altri Paesi la spesa è decisamente maggiore: l’Olanda, per esempio, spende 60 milioni ma ha una popolazione che è meno di un terzo della nostra.



Ma ascoltiamo le parole del presidente Ricci.