Prove Invalsi, potrebbero servire per conoscere le conseguenze del lockdown [VIDEO]

Anche quest’anno non mancano le polemiche sulle prove Invalsi.

Sindacati (e non solo) chiedono che le prove Invalsi vengano annullate perché non ci sono garanzie sulla affidabilità dei risultati.

Ma ci sono anche pareri del tutto opposti come, per esempio, quelli di Andrea Gavosto, presidente della Fondazione Agnelli, e di Roberto Ricci, dirigente Invalsi che sostengono che i test sarebbero utili per misurare la perdita degli apprendimenti.

Alessandra Cenerini, presidente della Associazione docenti italiani, il punto è che non siamo in grado di dire se la perdita di apprendimenti c’è stata o meno proprio perché non abbiamo dati.

Ecco perché l’ADI auspica che le prove Invalsi vengano svolte come avvenuto in passato

Di tutto questo e altro ancora si parla nel video di oggi.