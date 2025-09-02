Prove INVALSI, restituzione alle scuole dei dati riferiti alle rilevazioni 2025

In data 1° settembre l’INVALSI ha comunicato la restituzione alle scuole di ogni ordine e grado, per le classi interessate, dei dati delle Prove Nazionali 2025.

Oltre 12.000 istituzioni scolastiche – collegandosi all’Area Riservata – potranno visualizzare i dati delle rilevazioni INVALSI sostenute dai propri allievi e dalle proprie allieve nel periodo di marzo-maggio scorso. Inoltre, per gli istituti scolastici che hanno avuto classi campione per le classi II secondaria di secondo grado sono già disponibili e consultabili anche i dati relativi alla nuova prova sulle Competenze Digitali.

Per l’interpretazione di tavole e grafici, sempre all’interno dell’Area Riservata, sono disponibili una serie di tutorial e di altri strumenti utili per la lettura dei dati e l’analisi dei risultati.

Inoltre, per dubbi e chiarimenti in merito all’interpretazione dei risultati, è sempre attivo il modulo “Domande e Risposte” all’interno dell’Area Riservata.