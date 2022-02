Prove Invalsi, si parte con i maturandi: tutto quello che c’è da sapere

Prendono il via martedì 1° marzo le prove Invalsi nella scuola pubblica: in questa prima fase, saranno impegnati quasi mezzo milione di studenti delle classi quinte della scuola superiore.

Sulla base dei calendari già predisposti, fino al prossimo 31 marzo gli studenti affronteranno i quesiti di Italiano, Matematica e Inglese.

Poi, dal 1° al 30 aprile sarà il turno degli alunni di terza media, anche loro impegnati a giugno negli Esami di Stato conclusivi del ciclo di studi.

A maggio, infine, toccherà agli alunni di seconda e quinta primaria, oltre che agli allievi iscritti alla classe seconda superiore.

Nessun collegamento con l’Università

Domenica 27 febbraio, “i ministeri dell’Università della Ricerca e dell’Istruzione” hanno fatto “sapere che non c’è nessuna ipotesi allo studio sull’utilizzo dei test Invalsi ai fini dell’ingresso ai corsi universitari ad accesso programmato”.

Le Prove Invalsi 2022 non saranno correlate all’ammissione all’università”,

ha confermato Roberto Ricci, presidente dell’Istituto nazionale di valutazione.



Le classi terze delle scuole secondarie di I grado affronteranno invece le

prove dal 1° al 30 aprile per le classi non campione. Le classi campione le

svolgeranno dal 4 al 7 aprile e dall’11 al 13 aprile.

Quest’anno non cambiano le modalità: per la scuola primaria resta cartacea, mentre per medie e superiori le prove si svolgeranno al computer.

Il calendario completo

Qui di seguito, riportiamo il calendario completo delle prove Invalsi 2022:





La preparazione

Per prepararsi al meglio alle prove del 2022 l’Invalsi ha predisposto una serie di guide, oltre alle simulazioni ai singoli test.

Per quanto riguarda le classi quinte delle scuole secondarie di II grado, ecco i materiali che l’Istituto ha reso disponibili per cimentarsi con le Prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese.

SCARICA LA GUIDA

Simulazioni

Prova di Italiano

Esempi

Prova di Matematica

Esempi

Prova di Inglese

Esempi

ALTRI MATERIALI