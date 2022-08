Ptof 2022/25 quale scegliere? La proposta del prof di storia della scienza: “Frankenstein, una storia fraintesa”

La lezioni stanno per riprendere e i vari istituti si stanno muovendo affinché tutto sia pronto per la ripartenza dopo due anni molto complessi e confusi.

Tra le tante questioni da considerare c’è anche la scelta dei Ptof, sigla che sta per Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Ogni scuola ha il compito di scrivere il PTOF ogni tre anni, inserendo indicazioni chiare e precise su obiettivi, linea d’azione e mezzi a disposizione per raggiungerli. I ptof promuovono la progettualità e spaziano dall’ambito curricolare a quello extra-curricolare.

Proprio per questo motivo, evidenziamo il progetto del prof. Dario De Santis, dottore di ricerca in storia della scienza, autore di numerose pubblicazioni e docente universitario, da sempre impegnato nel campo della divulgazione scientifica. Nel giugno 2020 ha ideato e realizzato il canale “Storie di scientifica ironia” dove pubblica regolarmente video volti a coinvolgere un pubblico ampio e non specialistico. Inoltre, per La Tecnica della Scuola si occupa delle rubriche “Sulle spalle dei giganti” e “La macchina del tempo: alla scoperta di storie affascinanti“.

Attraverso un percorso di storia della scienza, il suo progetto è volto a illustrare l’importanza della studio delle discipline umanistiche, in particolare della filosofia e della storia, per lo sviluppo del pensiero scientifico. Pur non rientrando nei programmi ministeriali infatti, la storia della scienza è una materia di grande rilevanza per riflettere sull’idea di progresso e sulle sfide che le prossime generazioni sono chiamate ad affrontare. In questo senso è importante chiarire come la scienza – parafrasando il grande astronomo John Herschel – non sia un insieme di nozioni tecniche utili a soddisfare i nostri bisogni, quanto piuttosto uno strumento intellettuale volto a perfezionare il processo di scoperta e dunque a generare meraviglia.

L’incontro prevede una prima parte introduttiva sul rapporto tra scienza, storia e filosofia e una seconda parte tematica. I tre percorsi tematici proposti sono:

Immagini dell’altrove, viaggio intorno al proprio mondo ;

; Frankenstein, una storia fraintesa ;

; Terra: storia di un’idea.

Per mettersi in contatto con il prof. Dario De Santis, di seguito i suoi recapiti:

email: [email protected]

cellulare: +39 3335298013

Per conoscere nel dettaglio tutta l’offerta formativa, è possibile visionare il file sottostante.