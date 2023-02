Qual è il ruolo della scuola nell’educazione allo sviluppo sostenibile? Ciò che i docenti di scienze naturali devono conoscere

Come raccordare gli obiettivi del Piano Rigenerazione scuola con i traguardi formativi dell’insegnamento dell’Educazione Civica, le competenze previste dal GreenComp (quadro europeo delle competenze per la sostenibilità) e l’insegnamento delle Scienze Naturali nella scuola secondaria di secondo grado? VAI AL CORSO

Il Piano Rigenerazione scuola è il Piano nazionale del Ministero dell’Istruzione attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU pensato per accompagnare le scuole nella transizione ecologica e culturale e nell’attuazione dei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile previsti, tra l’altro, dall’insegnamento dell’Educazione Civica.

La rivoluzione sostenibile dell’Unione Europea è appena iniziata e la scuola assume un ruolo fondamentale per realizzare la transizione ecologica poiché contribuisce al cambiamento della mentalità nelle nuove generazioni e all’assunzione di comportamenti ecosostenibili.

Quali argomenti?

Il Piano Ministeriale RiGenerazione Scuola

L’insegnamento di Educazione Civica con riferimento allo sviluppo sostenibile

Green Deal Europeo, il pacchetto di iniziative strategiche che mira ad avviare l’UE sulla strada di una transizione verde

GreenComp, il nuovo quadro di competenze per sostenere l’apprendimento per la sostenibilità ambientale

Carta Ministeriale del gennaio 2022 sull’educazione alla biodiversità

Quadri sinottici di raccordo con gli obiettivi del Piano RiGenerazione Scuola, dell’Educazione Civica e il Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) della scuola secondaria di secondo grado. Obiettivi Agenda 2030 n. 2, 3, 7

Quadri sinottici di raccordo con gli obiettivi del Piano RiGenerazione Scuola, dell’Educazione Civica e il Profilo Educativo, Culturale e Professionale (P.E.Cu.P) della scuola secondaria di secondo grado. Obiettivi Agenda 2030 n. 12, 13, 14, 15

Esempi di proposte di percorsi per la progettazione educativo-didattica coerenti con il Piano RiGenerazione scuola, con il GreenComp, l’Educazione Civica e l’insegnamento delle Scienze Naturali

Il corso

Su questi argomenti il corso Il Piano Rigenerazione Scuola nel curricolo di scienze naturali del 2° ciclo, a cura di Fiorenza Rizzo, in programma dal 24 febbraio.

Il corso si prefigge l’obiettivo di raccordare gli obiettivi del Piano Rigenerazione scuola con i traguardi formativi dell’insegnamento dell’Educazione Civica, le competenze previste dal GreenComp (quadro europeo delle competenze per la sostenibilità) con l’insegnamento delle Scienze Naturali nella scuola secondaria di secondo grado.

