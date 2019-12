Quale destinazione per le tue vacanze studio con il Bando Estate INPSieme 2020?

Da oltre cinquant’anni Meridiano è specializzato in fornitura di viaggi per gli Enti Pubblici. Se sei un dipendente o un pensionato della P.A. probabilmente già conoscerai il Bando Estate INPSieme. Quest’anno il bando uscirà nella seconda metà di gennaio 2020 e porterà con sé l’opportunità, per tanti ragazzi dalle scuole elementari alle scuole superiori, di partire per una vacanza studio in Italia o all’Estero.

I VINCITORI DEL BANDO

I vincitori del Bando potranno ottenere la copertura parziale o totale del costo del viaggio e del soggiorno. Per farvi già un’idea di quali saranno le meravigliose destinazioni potete già accedere alla Home Page del sito https://www.meridianoinps.net/.

Da qui sarete aggiornati tempestivamente sull’uscita del bando e già da ora potete “sbirciare” le tante destinazioni. Tutti i pacchetti qui pubblicati sono aderenti al 100% a quando espresso nel Bando Estate INPSieme. Meridiano è inoltre un tour operator accreditato IATA e in possesso di certificazione ISO.

Cosa dire in aggiunta? I ragazzi delle scuole elementari e medie potranno partire per meravigliose località situate nelle più belle coste del Sud Italia.

Ecco qualche esempio: https://www.meridianoinps.net/soggiorni-italia-inpsieme/

LE METE

I ragazzi più grandi, che frequentano un istituto superiore, possono invece partire per destinazioni europee ed oltre oceano. Per potenziare la conoscenza della lingua straniera e per vivere un’esperienza autentica a stretto contatto con una cultura ed usi e tradizioni differenti, non c’è niente di meglio che un soggiorno studio come quelli proposti da Meridiano.

Inghilterra, Malta e Irlanda sono le destinazioni classiche per chi desidera fare una “full immersion” in lingua inglese. Per chi ama i colori della Spagna sono anche presenti destinazioni a Barcellona e per chi vuole uscire dai confini europee ci sono due novità entusiasmanti. Meridiano Viaggi ha aggiunto anche il Canada e gli Stati Uniti tra le destinazioni dei soggiorni all’estero.

INFORMAZIONI

Avete necessità di avere ulteriori informazioni? Chiamate il numero 0688595225, il team di Meridiano sarà pronto ad illustrarvi ogni aspetto.

