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Gite scolastiche, per i docenti vanno abolite: ne parliamo con Maggi, Grassucci e Costarelli

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Docenti
17.05.2026

Gite scolastiche, Maggi: “La legislazione considera i docenti colpevoli fino a prova contraria”

Sara Adorno
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Docenti colpevoli fino a prova contraria

Le gite scolastiche sono al centro della nuova puntata di Scuola Talk, la trasmissione settimanale de La Tecnica della Scuola, dedicata a un tema tornato d’attualità dopo la tragica morte di uno studente caduto da un balcone di un albergo a Lignano Sabbiadoro. Ospiti in collegamento sono stati il docente e personaggio televisivo Andrea Maggi, il direttore di Skuola.net Daniele Grassucci e la dirigente scolastica Cristina Costarelli, presidente di Anp Lazio, che hanno portato rispettivamente la voce di insegnanti, studenti e presidi, confrontandosi sulle responsabilità civili e penali dei docenti durante i viaggi di istruzione e su possibili interventi normativi. Durante la trasmissione sono stati presentati anche i risultati di un sondaggio realizzato dalla Tecnica della Scuola su oltre mille insegnanti: il 75% si era detto favorevole all’abolizione delle gite, mentre il 55,5% ha dichiarato di non essere disponibile a partecipare nemmeno in presenza di un compenso economico.

Docenti colpevoli fino a prova contraria

Il docente Maggi, durante la trasmissione, ha voluto ribadire la mancanza di tutele per gli insegnanti: “La legislazione considera i docenti colpevoli fino a prova contraria. Siamo arrivati a livelli di paranoia tali per cui un docente deve preoccuparsi della vigilanza dei mezzi di trasporto, dell’operato dell’autista o della sicurezza dei balconi in albergo per evitare cadute. Bisogna cambiare la legge: non siamo sadici, vogliamo solo essere messi in condizione di portare i ragazzi in gita serenamente, senza rischiare di dover vendere casa per pagare dei danni”.

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