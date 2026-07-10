Quale scuola nel 2050? I quattro scenari dell’Italian Institute for the Future

Come risponderà la scuola del futuro alle sfide globali dell’Antropocene? Come cambierà il nostro modo di insegnare scienze, letteratura e cittadinanza di fronte alla crisi ecologica e all’accelerazione dell’intelligenza artificiale?

L’Italian Institute for the Future (IIF) ha pubblicato oggi un Policy Paper a firma dei ricercatori Lorenzo Miani e Federica Moscatelli che esplora le diverse possibili risposte muovendosi tra presente e futuro.

Alfabetizzazione ai futuri

La tesi centrale del documento è che l’alfabetizzazione ai futuri (futures literacy) debba diventare una competenza educativa cardine. Non si tratta di fare previsioni deterministiche, ma di fornire alle nuove generazioni gli strumenti critici e immaginativi per orientarsi nell’incertezza e per co-creare attivamente la società di domani.

Prendendo le mosse dalle tensioni attuali dei sistemi scolastici (l’approccio dei Tre Orizzonti) e applicando gli archetipi di cambiamento di Jim Dator, il rapporto mappa quattro scenari alternativi per la scuola del 2050

Quattro scenari alternativi

Education for Performance (crescita continua): è l’estensione logica del sistema attuale. La scuola è fortemente aziendalizzata, finalizzata alla produttività e subordinata alle logiche di mercato. La digitalizzazione e l’IA servono a monitorare le prestazioni individuali, mentre i contenuti restano rigidamente frammentati e disciplinari. Education after Trust (collasso): questo scenario descrive la crisi profonda dell’istituzione scolastica che non riesce a rinnovarsi. Senza una reale trasformazione, il legame di fiducia tra scuola, famiglie e studenti si spezza. Le aule si svuotano a favore di percorsi privati o di homeschooling , esasperando le disuguaglianze e lasciando i docenti in una condizione di cronico burnout. Education by Optimisation (trasformazione): qui la tecnologia prende il sopravvento in chiave tecnocratica. La scuola si smaterializza in un ecosistema virtuale guidato da tutor e assistenti basati su intelligenze artificiali. I piani di studio sono iper-personalizzati e ottimizzati sui dati biopsichici degli studenti, col rischio però di isolare i discenti e cancellare la dimensione comunitaria della didattica. Education for Common Futures (disciplina): è la visione più trasformativa ed ecologica. La scuola diventa un’infrastruttura civica e partecipativa. I programmi sono interdisciplinari, strutturati attorno a sfide complesse e globali. Scienza e letteratura dialogano costantemente per unire i dati empirici con l’immaginazione narrativa e l’etica collettiva.

8 raccomandazioni strategiche per la politica educativa

Il messaggio che il documento lancia alla comunità scolastica e ai policymaker è chiaro: la scuola non deve semplicemente “adattarsi” a un futuro calato dall’alto. L’istruzione è, per definizione, un atto di creazione del futuro e i docenti devono essere supportati come veri e propri co-progettisti di questo cambiamento.

Per evitare la deriva tecnocratica o il collasso delle istituzioni, il Policy Paper si conclude così con otto raccomandazioni strategiche per i decisori politici:

La scuola crea il futuro: le politiche educative non devono solo far adattare la scuola ai cambiamenti, ma riconoscerla come spazio in cui si modella la società di domani. Futures literacy nei programmi: trasformare lo studio del futuro da “laboratorio opzionale” a competenza trasversale e curricolare. Oltre il tecno-soluzionismo: l’educazione scientifica deve insegnare a gestire la complessità e l’incertezza, rifiutando l’idea che esista una soluzione tecnica semplice per ogni problema. Narrazione come esercizio democratico: valorizzare la letteratura e le materie umanistiche per smontare visioni catastrofiche e stimolare l’immaginazione etica. Curricoli basati su sfide reali: superare la frammentazione disciplinare per unire dati e storie attorno a grandi temi come il clima e le disuguaglianze. Insegnanti co-progettisti: investire sulla formazione dei docenti, garantendo tempo, autonomia e riconoscimento per sperimentare pratiche innovative. IA come bene pubblico: sviluppare infrastrutture digitali condivise ed etiche, evitando la dipendenza da piattaforme private e logiche di sorveglianza. Scenari per le riforme di lungo termine: utilizzare i metodi previsionali per testare la tenuta delle attuali politiche educative di fronte all’incertezza del domani.

Il messaggio della ricerca è chiaro: la politica scolastica deve smettere di chiedersi solo come la scuola possa adattarsi al futuro, e iniziare a decidere quale futuro la scuola debba aiutare a creare.