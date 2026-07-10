Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni a.s. 2026/27: come presentare la domanda

L’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) riguardante le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il triennio 2025-2028. Il documento definisce le modalità con cui il personale già in ruolo o in fase di immissione può richiedere movimenti temporanei.

NOTA MIM

Scadenze e modalità di presentazione

Tutte le domande devono essere presentate esclusivamente tramite credenziali digitali SPID/CIE.

Docenti: dalle ore 15:00 del 10 luglio 2026 alle ore 23:59 del 23 luglio 2026. Tutte le operazioni devono concludersi entro il 24 agosto 2026 .

dalle ore 15:00 del 10 luglio 2026 alle ore 23:59 del 23 luglio 2026. Tutte le operazioni devono concludersi entro il . Personale A.T.A.: dal 23 luglio al 4 agosto 2026. Le operazioni devono concludersi entro il 31 agosto 2026 .

dal 23 luglio al 4 agosto 2026. Le operazioni devono concludersi entro il . Insegnanti di Religione Cattolica (IRC) e Personale Educativo: seguono le stesse scadenze dei docenti, ma presentano domanda tramite posta elettronica certificata (PEC).

Le procedure

Il testo disciplina la situazione dei docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (ai sensi di vari decreti come il D.L. 73/2021 e il D.L. 44/2023). Questi docenti:

Possono presentare istanza di utilizzazione e assegnazione provvisoria avvalendosi di appositi modelli pubblicati sul sito del MIM.

Partecipano alla mobilità annuale con riserva di successiva verifica del superamento del periodo di formazione e prova o del conseguimento dell’abilitazione.

del superamento del periodo di formazione e prova o del conseguimento dell’abilitazione. Se dichiarati in soprannumero, partecipano alla fase 6 delle utilizzazioni e alla fase 40 delle assegnazioni provvisorie.

delle utilizzazioni e alla delle assegnazioni provvisorie. I docenti su posto comune assunti a tempo determinato sono trattati nelle fasi 40-bis (utilizzazioni) e 40-ter (assegnazioni provvisorie).

Il Vincolo Triennale

Per i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto a decorrere dall’a.s. 2023/24, è previsto l’obbligo di permanenza presso l’istituzione scolastica di svolgimento del periodo di prova per non meno di tre anni. Ai fini del calcolo del triennio sono validi:

Anni di servizio in utilizzazione o assegnazione provvisoria (nei casi consentiti).

Anni di supplenza ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2024.

L’anno di servizio con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Il periodo di formazione e prova, anche se differito o con esito negativo.

Deroghe ai vincoli

Nonostante il vincolo triennale, è garantita la partecipazione alla mobilità annuale per specifiche categorie protette o situazioni familiari. Le principali deroghe riguardano:

Genitori di figli minori di 14 anni (o entro 14 anni dall’ingresso in famiglia per adozioni/affidi).

(o entro 14 anni dall’ingresso in famiglia per adozioni/affidi). Beneficiari della Legge 104/1992 (artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6).

(artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6). Coloro che assistono soggetti con disabilità grave (coniuge, figli, fratelli/sorelle conviventi).

Figli di genitori ultrasessantacinquenni (solo per assegnazioni provvisorie).

(solo per assegnazioni provvisorie). Lavoratrici vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione.

Personale A.T.A. e Nuove Qualificazioni

Per il personale A.T.A., il CCNL del 18 gennaio 2024 ha introdotto la sostituzione del profilo di DSGA con quello del Funzionario con incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.).