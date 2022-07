Quali sono gli elementi tipici di una fiaba? Il contributo di Gianni Rodari e Italo Calvino al genere fiabesco

Sia Italo Calvino che Gianni Rodari si sono confrontati con il genere fiabesco, ognuno a modo proprio (VAI AL CORSO). Tutti e due gli autori novecenteschi possono essere considerati dei teorici della fiaba, genere da loro amato, riscoperto e arricchito.

Nel 1956 Calvino ha pubblicato “Fiabe Italiane”, una raccolta di duecento fiabe popolari tradotte dai dialetti delle varie regioni italiane. Inoltre l’autore ha esposto il suo pensiero a proposito degli aspetti strutturali della fiaba e della “logica essenziale” che la caratterizza. Per lui le fiabe possono essere considerate “il catalogo dei destini che possono darsi a un uomo e a una donna”.

Anche Gianni Rodari è stato un teorico della fiaba, avvicinandosi al pensiero dello studioso russo Vladimir Propp, autore di “Morfologia della Fiaba”. Rodari si è sempre posto come amante del genere, per lui essenziale per la formazione “di una mente aperta in tutte le direzioni del possibile”.

Risulta molto interessante, per gli studiosi della fiaba e non, concentrarsi sulle opere di Calvino e Rodari e sul loro diverso e originale approccio agli studi sul tema.

Il corso

Il corso La fiaba in Calvino e Rodari, a cura di Mariarosa Rossitto, è in programma a partire dal 5 luglio, dedicato a docenti di ogni ordine e grado.

Obiettivi del corso

Fornire un approfondimento su Rodari e Calvino

Fornire suggerimenti e spunti di lavoro per elaborare in classe dei percorsi sulla fiaba, sia nella scuola primaria che nella secondaria di I grado

Presentare alcuni meccanismi narrativi, utili nella progettazione di attività di scrittura creativa

