Quando entra in vigore il nuovo codice degli appalti 2023? Cosa cambia dal 1 luglio

Con il D.lgs. 36/2023 pubblicato lo scorso 31 marzo 2023 in Gazzetta Ufficiale, è stata modificata la materia relativa agli appalti e ai contratti pubblici. La norma è entrata in vigore il 1° aprile, ma acquisterà efficacia dal 1° luglio. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione. Le novità contenute nel nuovo codice interesseranno anche le istituzioni scolastiche.

Le Istituzioni scolastiche incontrano quotidianamente diverse difficoltà nel rispettare la normativa in materia di acquisti, caratterizzata da una notevole complessità, da mutevolezza della relativa normativa di attuazione (recente entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023), nonché dalle specificità del settore scolastico. Il modulo formativo pone l’accento sulla necessità di “proceduralizzare” l’acquisto attraverso i suoi steps più significativi.

La programmazione dell’acquisto e la necessità dell’acquisto “telematico” quale unica modalità di fare acquisti sono principi ispiratori del D.lgs. 36/2023. Grande spazio sarà dedicato al digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

