Quando mi potrò inserire nelle GPS? Nel frattempo, cosa posso fare per aumentare il mio punteggio?

Tra le varie domande che arrivano in redazione riguardo il prossimo aggiornamento delle GPS e il calcolo del punteggio da aggiornare, rispondiamo alla seguenti domande: “Quando mi potrò inserire nelle GPS?” e poi: “Nel frattempo, cosa posso fare per aumentare il mio punteggio?“.



Quando mi potrò inserire nelle GPS

Nel caso si trattasse di un nuovo inserimento per la seconda fascia o la prima fascia con inserimento a pettine, l’appuntamento dell’aggiornamento delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) per il biennio 2028/2029 e 2029/2030 sarà disciplinato da un’ordinanza ministeriale specifica che dovrebbe essere pubblicata nel febbraio 2028. Per coloro che invece, pur non essendo inseriti attualmente nelle GPS, ma conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2027, potreanno inserirsi negli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS già per l’anno scolastico 2027-2028.

È bene precisare che in riferimento agli elenchi aggiuntivi alle GPS 2027 relativi all’aggiornamento già avvenuto del 2026, la presentazione delle domande è prevista orientativamente nella primavera del 2027 con accettazione con riserva per coloro che acquisiranno il titolo entro il 30 giugno 2027. Al riguardo siamo in attesa di un decreto ministeriale che dovrebbe essere pubblicato entro il 31 dicembre 2026 per la conferma delle date per le istanze per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS.

Cosa fare per aumentare il punteggio

La prima cosa da fare per aumentare cospicuamente il punteggio sarebbe quella di partecipare agli interpelli per ricevere qualche supplenza nella disciplina specifica per cui si possiedono i titoli. In caso di supplenza il docente avrebbe diritto a ricevere, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti fino a raggiungere un massimo totale di 12 punti per anno scolastico. A proposito del servizio è utile ricordare che deve essere prestato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per essere comunque valutato.

Poi ci sarebbero i diplomi di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, per avere un punto ciascun titolo, oppure per aumentare il punteggio di tre punti bisognerebbe conseguire il titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’articolo 3, comma 2, e all’allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92.

Per ottenere altri punti in graduatoria GPS basterebbe conseguire delle certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione ai sensi del predetto decreto. Per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera) si avrebbero 3 punti per il B2, 4 punti per il livello C1 e 6 punti per il livello C2.

Altri titoli facilmente acquisibili sono le certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti, sono riconosciuti 0,5 punti per singolo titolo.

Per visionare tutta la tabella della valutazione dei titoli è consigliabile consultare le TABELLE MINISTERIALI.







