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30.10.2026

Docenti di ruolo e precari: le novità tra rinnovo contratto e decreto scuola – DIRETTA ore 14,00

Redazione
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L’anno scolastico è ormai iniziato da diverse settimane e per i docenti, di ruolo e precari, ci sono diverse questioni in ballo. Ad esempio, quali potrebbero essere le reali novità per quanto riguarda la parte normativa del CCNL 2025-2027? Il decreto scuola, già approvato a fine settembre, sarà convertito in legge entro novembre, ma quali sono le novità più importanti? Nel rinnovo contrattuale ci sarà qualcosa che riguarda l’annosa questione delle sanzioni disciplinari dei docenti? Sono in tanti a credere che ci saranno i concorsi per i docenti precari, ma ci sarà il doppio canale?

Tutti temi che affronteremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 30 ottobre alle ore 14:00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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Decreto scuoladocenti di ruoloDocenti precariRinnovo CCNL 2025-2027

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