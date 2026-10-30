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30.10.2026

AscoltaMI, l’ANP: “Le scuole non possono pagare il conto burocratico”

Redazione
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Indice
Chi paga le fatture
Risorse e cassa
Tempi e valutazione dei dirigenti
Le richieste al MIM

L’ANP, associazione dei dirigenti scolastici, accoglie con favore il servizio di sostegno psicologico AscoltaMI, ma segnala criticità nella gestione amministrativo-contabile, che si starebbe traducendo in un aggravio di lavoro per segreterie e dirigenti, distribuito in modo diseguale tra le scuole. Il servizio offre voucher da 250 euro per percorsi individuali fino a cinque incontri con psicologi accreditati dal CNOP.

Chi paga le fatture

Secondo l’ANP, i decreti individuano negli USR, o nelle scuole delegate, i soggetti competenti alla liquidazione dei compensi, e questo trasferimento di funzione richiederebbe una formale delega. La nota DGSIP del 1° giugno 2026 invece prevede che le fatture siano intestate alle singole scuole degli studenti beneficiari, a cui spetterebbero la verifica dei codici sulla Piattaforma Unica e, in alcune realtà, il pagamento diretto.

Risorse e cassa

Per l’associazione c’è poi un disallineamento: le risorse vanno agli USR e, a seconda dei territori, passano a scuole-polo o direttamente alle scuole. Il meccanismo rischia di creare una sfasatura tra la data di pagamento della fattura e la disponibilità di cassa.

Tempi e valutazione dei dirigenti

Il decreto direttoriale 782/2026 prevede il saldo «entro il mese successivo» all’emissione della fattura. L’ANP chiede di chiarire come ciò si coordini con la norma sui termini di pagamento, di regola trenta giorni. Questa incertezza, unita ai possibili ritardi nei fondi, potrebbe incidere sulla valutazione dei dirigenti per cause a loro estranee.

Le richieste al MIM

L’ANP chiede di chiarire chi debba liquidare i compensi, di trasferire le risorse con congruo anticipo, di riconoscere il lavoro aggiuntivo delle segreterie, di precisare i tempi applicabili alle fatture e di garantire che i ritardi non pesino sugli indicatori dei dirigenti. Per l’associazione l’autonomia scolastica non può ridursi al decentramento burocratico di funzioni centrali.

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