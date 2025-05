Quanto è importante la relazione tra insegnante e alunno nell’apprendimento? Come fare per instaurare un dialogo?

Parli, spieghi, ma ti sembra di non arrivare? Magari il problema non sono loro, ma un dialogo solo apparente. È tempo di imparare a leggere tra le righe e a creare un ponte reale tra te e i tuoi studenti. Ecco alcuni suggerimenti utili. VAI AL CORSO

La didattica della relazione insegnante-alunno pone le sue basi sul fatto che la dinamica relazionale è tipicamente asimmetrica, in quanto prevede una distanza pedagogica tra emittente e ricevente. In altre parole il sistema discente e il sistema docente vivono di codici diversi, di meccanismi di significazione e di interpretazione diversi, la cui sintesi è il dialogo. L’approccio dialogico è dunque quello che ricompone un equilibrio.

La gestione delle dinamiche relazionali

Un tipo di competenza, quella di gestione delle dinamiche relazionali, che torna utile sia dentro l’aula, con i propri alunni, che fuori dall’aula, nelle relazioni tra colleghi o con il dirigente.

Quali meccanismi portano al conflitto nel contesto di lavoro e quali strategie sono funzionali a risolverlo con focus sui meccanismi interni? Quali strategie per affrontare in modo diversificato conflitti relazionali in cui ci troviamo coinvolti direttamente o che dobbiamo gestire per il nostro ruolo istituzionale?

Quante volte capita che qualche collega ti faccia innervosire e provochi un senso di malessere? Come affrontare persone autoritarie con la battuta pronta cui non sai rispondere prontamente? Come rispondere al dirigente che continua ad assegnarci compiti che non rientrano nel tuo ruolo? Negoziare va sempre bene? Essere disponibili a cedere aiuta a risolvere i problemi di relazione? Queste sono alcune situazioni e dubbi che i docenti raccontano come problematici, in cui il vissuto personale è negativo.

Il corso

Su questi argomenti il corso Strategie di gestione delle dinamiche relazionali, in programma dal 9 giugno, a cura di Claudia Matini.

Scopo del corso online è di approfondire le dinamiche relazionali che portano al conflitto, aperto o latente, nel contesto di lavoro e proporre strategie funzionali a risolverlo.

