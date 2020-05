Quattro chiacchiere per superare l’emergenza

Sta prendendo avvio a Milano il servizio “4 chiacchiere con l’esperto per il benessere di ragazzi e ragazze”, ideato dalla cooperativa E.D.I. (Educazione ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) in collaborazione con l’associazione Ponte e il Comune di Milano.

Si tratta di un progetto psico-educativo che parte una precisa analisi dei bisogni del territorio: in questo momento, infatti, i minorenni hanno molte difficoltà dal punto di vista relazionale (conflitti in famiglia, mancanza della relazione tra pari, difficoltà nelle relazioni con gli insegnanti), psicologico (paura, incertezze, elaborazione del lutto, ecc.) ed educativo, a causa di tutti i cambiamenti legati all’emergenza Covid19.

In questo contesto le famiglie e gli insegnanti sono chiamati a svolgere un ruolo ancor più complesso, perché la richiesta di “stare a casa” si sta trasformando per alcuni in ritmi che rischiano di non riuscire ad essere sostenibili o che travolgono l’intera famiglia che non sempre è disposta a condividere le difficoltà.

Per attivare il servizio è sufficiente inviare una mail a [email protected] o un messaggio whatsapp all’associazione che provvederà in tempi rapidi a contattare la persona che chiede aiuto e consulenza.

Ulteriori informazioni sulle attività collegate all’emergenza da COVID-19 sono disponibili nel sito della Cooperativa.