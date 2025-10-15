Questionario docente, compilazione dal 15 al 22 ottobre 2025

Entro il 10 ottobre le scuole 10 ottobre hanno effettuato l’upload del file Excel contenente i nominativi e le email dei docenti che dovranno compilare il Questionario docente.

I docenti selezionati hanno ricevuto le istruzioni per la compilazione tramite la piattaforma LimeSurvey, che dovrà avvenire a partire dal 15 ottobre, con scadenza fissata al 22 ottobre 2025.

Nello stesso periodo, inoltre, resteranno aperte le funzioni relative al Questionario scuola, a cui potranno accedere tutte le istituzioni scolastiche.

Finalità dei questionari

I questionari SNV (Questionario scuola e Questionario docente) sono considerati elementi costitutivi e fondamentali della fase di avvio della nuova triennalità 2025-2028 del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV).

La finalità principale della raccolta dei dati tramite questi strumenti è la loro rilevanza ai fini della predisposizione del Rapporto di Autovalutazione (RAV).

Più nello specifico, i due strumenti hanno obiettivi distinti ma complementari:

Questionario scuola: consente di raccogliere i dati di diretta competenza delle scuole. Questionario docente: permette di acquisire il punto di vista dei docenti sugli esiti e sui processi educativo-didattici e gestionali-organizzativi dell’istituzione scolastica. Il questionario è rivolto a: