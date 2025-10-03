Questionario docente, nuova proroga per il caricamento dei dati: funzioni riaperte dal 6 al 10 ottobre – NOTA

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIM si rivolge a vari uffici scolastici regionali e dirigenti scolastici per comunicare una proroga relativa alla raccolta dati del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) per il triennio 2025-2028.

Nello specifico, con nota del 3 ottobre, si estende la finestra temporale per l’upload del file Excel contenente i nominativi e le email dei docenti che dovranno compilare il Questionario docente.

La funzione in questione sarà riaperta dal 6 al 10 ottobre, per consentire il caricamento dei dati alle scuole che hanno incontrato difficoltà nell’adempiere alle procedure in concomitanza con gli impegni di avvio dell’anno scolastico.

I docenti selezionati riceveranno le istruzioni per la compilazione tramite la piattaforma LimeSurvey a partire dal 15 ottobre, con scadenza fissata al 22 ottobre 2025.

La riapertura dei termini è riservata esclusivamente alle istituzioni scolastiche che non hanno già effettuato l’inserimento.

Nello stesso periodo, inoltre, resteranno aperte le funzioni relative al Questionario scuola, a cui potranno accedere tutte le istituzioni scolastiche.

Finalità dei questionari

I questionari SNV (Questionario scuola e Questionario docente) sono considerati elementi costitutivi e fondamentali della fase di avvio della nuova triennalità 2025-2028 del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV).

La finalità principale della raccolta dei dati tramite questi strumenti è la loro rilevanza ai fini della predisposizione del Rapporto di Autovalutazione (RAV).

Più nello specifico, i due strumenti hanno obiettivi distinti ma complementari:

Questionario scuola: consente di raccogliere i dati di diretta competenza delle scuole. Questionario docente: permette di acquisire il punto di vista dei docenti sugli esiti e sui processi educativo-didattici e gestionali-organizzativi dell’istituzione scolastica.

LA NOTA DI PROROGA