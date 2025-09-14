Quindicenne morto in casa a Latina, per il fratello s’è “ucciso per bullismo” e scrive Valditara e Meloni: disposte due ispezioni e l’autopsia

Ha scritto al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e alla premier Giorgia Meloni per denunciare gli episodi di bullismo che è stato costretto a vivere negli anni il fratello Paolo, il 15enne originario di Cassino e residente con la famiglia a Santi Cosma, vicino Latina, trovato senza vita alcuni giorni fa all’interno della cameretta dell’abitazione dove viveva con i suoi genitori. L’ipotesi portata avanti dal fratello è che Paolo a scuola era oggetto di bullismo e alla lunga lo stress e la rabbia accumulati lo avrebbero spinto al suicidio: nella lettera, anticipata dal Messaggero, racconta come Paolo fosse “perseguitato dai bulli“, con messaggi, scherzi e insulti.

Anche la procura di Cassino vuole vederci chiaro: ha disposto l’apertura di un’inchiesta ipotizzando proprio l’istigazione al suicidio (la violazione dell’Articolo 580) e ha disposto l’autopsia del ragazzo.

Sul caso indagano i carabinieri, i quali hanno sequestrato i telefoni di alcuni ragazzi suoi coetanei. La sera prima della sua morte, il quindicenne aveva scritto un messaggio ai suoi compagni, chiedendogli di “conservagli un posto in prima fila” a scuola. La mattina dopo, invece, è stato ritrovato senza vita. E “stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri – scrive l’Ansa – tutto farebbe pensare a un gesto volontario”.

L’Ufficio diretto dal Procuratore Fucci avrebbe disposto il sequestro dello smartphone e di tutti gli altri dispositivi elettronici utilizzati dal ragazzo, in modo da verificare eventuali vessazioni o pressioni di qualunque genere subite dal giovane che ha perso la vita.

Nel frattempo, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, sentito sempre dall’agenzia Ansa, ha espresso grande dolore e vicinanza alla famiglia del quindicenne: inoltre, il Ministero si è attivato predisponendo due ispezioni negli istituti che il ragazzo ha frequentato alle scuole medie e poi, attualmente, alla scuola superiore dove in questi giorni avrebbe dovuto iniziare il nuovo anno scolastico.

Le nuove norme contro il bullismo introdotte dalla Legge 70/2024 sono prescrittive: la scuola ha l’obbligo, nel caso di atti di bullismo, di chiamare i genitori dei ragazzi coinvolti come autori dei fatti e di attivare le attività educative necessarie. Nei casi più gravi di reiterazione è prevista anche la denuncia alle autorità preposte.

Le ispezioni attivate dal dicastero dell’Istruzione dovranno quindi comprendere se gli episodi di bullismo siano emersi. In questo, anche se il corpo docente avesse compreso il malessere del ragazzo e se fossero state attivate le misure previste in questi casi dalla nuova normativa.

Nelle prossime ore, il ministro Valditara intende anche contattare la famiglia del giovane 15enne per esprimere la propria personale vicinanza e di tutto il mondo della scuola.