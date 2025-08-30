Ragazzi smarriti: cosa possono fare gli adulti per aiutarli a dare senso alla vita? Il percorso gratuito di Fondazione Paoletti

Perché tanti adolescenti oggi si sentono smarriti, arrabbiati, o spenti? Perché stanno vivendo una delle fasi più intense della vita: quella in cui si chiedono, con tutta l’urgenza e la fragilità dell’età, “Chi sono? Cosa voglio? Che senso ha ciò che faccio?”.

E noi, adulti della scuola, come possiamo rispondere a queste domande silenziose? Possiamo offrire strumenti, spazi, modelli. Possiamo aiutarli a scoprire i propri talenti, le proprie risorse, a costruire un’immagine positiva di sé. E soprattutto, possiamo insegnare loro a farsi delle domande cruciali, di senso come: cosa è davvero importante?

Seguire le proprie aspirazioni è fondamentale per la nostra salute globale, che descrive uno stato di completo benessere: fisico, psicologico, sociale e anche esistenziale. Far fiorire i nostri talenti a favore dei sogni e progetti che per noi sono più importanti è una vera via di salute e benessere.

È proprio ciò che fa il progetto “Prefigurare il Futuro”. Di cosa si tratta?

È un programma interdisciplinare con un approccio neruopsicopedagogico ideato da Fondazione Patrizio Paoletti. Il progetto è monitorato scientificamente con l’Università di Padova, rivolto alle scuole secondarie. Attraverso un approccio scientifico e pedagogico all’avanguardia, allena le competenze emotive e relazionali attraverso le 10 Chiavi della Resilienza.

Quale chiave si lega più profondamente alla crescita degli adolescenti?

La Chiave 5 – “Scopri cosa è davvero importante per te”. Un invito a coltivare il proprio sistema di valori, a capire che tipo di persona si vuole essere, a trasformare il mondo interiore in una bussola. È un passaggio educativo cruciale per contrastare bullismo, isolamento, disorientamento. Perché soprire cosa per noi è importante ci aiuta a mettere in circolo le nostre potenzialità più autentiche, rafforzando le relazioni funzionali e una sana socialità, che è un determinante fondamentale per una salute globale. Ci aiuta a vincere l’isolamento e la separazione, trovando invece il nostro posto nel mondo, coltivando reti sociali e amicali, per crescere insieme.

Perché è così urgente agire ora, a scuola?

Perché mai come oggi i ragazzi hanno bisogno di riferimenti valoriali, di adulti capaci di vedere oltre il disagio e riconoscere le preferenze intime e talenti che ognuno porta con sé. Educare al senso, alla direzione, alla responsabilità è il dono più potente che possiamo offrire in questo momento storico.

Vuoi portare questa rivoluzione educativa nella tua scuola?

Prefigurare il Futuro è già stato adottato con più di 4000 persone tra ragazzi, insegnanti e genitori in più di 20 scuole su tutto il territorio italiano. Adesso puoi portarlo anche nella tua.

Il progetto gratuito di Fondazione Patrizio Paoletti

Il progetto “Prefigurare il Futuro”, il primo percorso formativo del genere in Italia, accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), mira a rafforzare la comunità educante, includendo studenti, genitori e insegnanti. Promosso dalla Fondazione Patrizio Paoletti, ente filantropico del terzo settore e istituto di ricerca specializzata in neuropsicopedagogiadidattica, il progetto si propone di fornire gli strumenti necessari per affrontare le sfide attuali, trasformando le crisi in vere e proprie opportunità di sviluppo personale e collettivo.

Il percorso è valido solo per le scuole secondarie di secondo grado.

Il percorso per le scuole è completamente GRATUITO e rinnovabile PER TRE ANNI.

La ricerca

Il percorso prevede una ricerca scientifica quali e quantitativa di monitoraggio realizzata in collaborazione con L’Università di Padova che ha lo scopo di offrire una fotografia sulle sfide e risorse della comunità e rendere ancora più efficace il programma didattico.

A chi si rivolge il progetto?

Il percorso formativo è articolato in moduli distinti per i diversi attori della comunità scolastica:

Per gli studenti , il programma affronta tematiche cruciali per il momento storico attuale, tra cui l’allenamento dell’attenzione e della volontà, la scoperta dei propri talenti e valori, il superamento dell’ansia e dell’isolamento, e la capacità di “prefigurare il proprio futuro”. Si aggiungono moduli dedicati a tecniche come la pratica del silenzio e la prefigurazione del futuro per superare ansia, noia e la stanchezza, nutrendo la capacità di autoprogrammarsi.

, il programma affronta tematiche cruciali per il momento storico attuale, tra cui l’allenamento dell’attenzione e della volontà, la scoperta dei propri talenti e valori, il superamento dell’ansia e dell’isolamento, e la capacità di “prefigurare il proprio futuro”. Si aggiungono moduli dedicati a tecniche come la pratica del silenzio e la prefigurazione del futuro per superare ansia, noia e la stanchezza, nutrendo la capacità di autoprogrammarsi. Per genitori e docenti, i moduli si concentrano sulla comprensione del cervello adolescente e della resilienza e dell’educazione affettiva su come superare l’isolamento e superare bullismo e cyberbullismo, creare legami positivi, e sull’analisi dei rischi e delle risorse legati a tecnologia, web e relazioni. Sono inoltre previsti percorsi di tutoring/formazione e dialogo educativo per sostenere l’utilizzo dei materiali e la crescita emotiva e affettiva degli studenti, promuovendo il dialogo intergenerazionale.

Il webinar

Per entrare nell’ottica del progetto è disponibile il webinar gratuito di presentazione, che si terrà il 10 settembre dalle ore 16,30 alle ore 18,00.

L’approccio didattico

Il progetto si distingue per la sua metodologia didattica integrata, che combina diverse modalità per massimizzare l’efficacia dell’apprendimento:

Formazione residenziale immersiva (a partire da secondo anno di adesione) : Un weekend formativo profondo e trasformativo sulle colline del Subasio, pensato per studenti, genitori e insegnanti che partecipano insieme. Questa esperienza intensiva favorisce la partecipazione attiva, il problem solving e la co-costruzione di conoscenze, rafforzando i legami e creando una comunità educante più coesa e resiliente.

: Un weekend formativo profondo e trasformativo sulle colline del Subasio, pensato per studenti, genitori e insegnanti che partecipano insieme. Questa esperienza intensiva favorisce la partecipazione attiva, il problem solving e la co-costruzione di conoscenze, rafforzando i legami e creando una comunità educante più coesa e resiliente. E-learning e webinar interattivi : Il mix di videolezioni guidate, incontri live e materiali didattici esclusivi rende il progetto flessibile e facilmente integrabile nella didattica quotidiana.

: Il mix di videolezioni guidate, incontri live e materiali didattici esclusivi rende il progetto flessibile e facilmente integrabile nella didattica quotidiana. Materiali didattici innovativi: Sviluppati dalla Fondazione Patrizio Paoletti, questi strumenti pedagogici sono progettati per essere adattabili a diversi contesti e stili di apprendimento, facilitando l’organizzazione delle esperienze educative e stimolando l’interesse degli studenti. Il diario di bordo cartaceo per ogni studenti con i contenuti delle lezioni e le gli esercizi didattici, comprensivi della bibliografia e riferimenti psicopedagogici. Inoltre le video-lezioni create ad hoc per ogni sessione, in particolare, stimolano più sensi contemporaneamente, aumentando l’efficacia dell’insegnamento e personalizzando l’esperienza educativa.

La scuola può fare partire un cambiamento

Il progetto “Prefigurare il Futuro” non è solo un corso di formazione, ma un vero e proprio stimolo a innescare un cambiamento culturale duraturo nell’ambiente scolastico. Tutte le scuole interessate possono aderire gratuitamente, beneficiando di tre annualità di formazione e supporto.

È anche possibile inserire il progetto nelle attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) per gli Istituti che ne fanno richiesta. Questo progetto rappresenta un’opportunità concreta per le scuole di dotarsi degli strumenti necessari per affrontare le sfide del XXI secolo, trasformando la scuola in un vero laboratorio di resilienza e crescita.

Come iscriversi

Le candidature sono aperte anche se i posti sono limitati. Il percorso formativo del primo anno avrà luogo da ottobre 2025 a marzo 2026.

Le scuole interessate possono aderire al progetto gratuitamente.

Per ulteriori informazioni e per candidare la propria scuola vai alla pagina: https://fondazionepatriziopaoletti.org/prefigurare-il-futuro-scuola-info/