Ragazzo autistico si ritira dal liceo che gli avrebbe negato stage all’estero coi compagni: “Impensabile gestirlo”

Niente stage all’estero con i compagni e ritiro dalla scuola. È la vicenda di Edoardo, un 17enne autistico che frequenta il secondo anno del liceo linguistico Tacito di Roma. Il ragazzo non frequenta più la scuola da circa un mese, in seguito alla mancata partenza con i compagni di classe per uno stage di un mese a Siviglia. Alla base della non partecipazione al periodo di lezioni in Spagna la posizione del liceo: “Gestirlo in aereo o in gita a Siviglia è impensabile, ma vorremmo tornasse a scuola”.

Ai compagni di classe è stato prefigurato un soggiorno presso delle famiglie con la frequenza mattutina delle lezioni, ma per Edoardo le condizioni non erano le stesse. La notizia è riportata da La Repubblica e dal Corriere della Sera. I docenti del liceo Tacito hanno spiegato: “Il suo è un caso particolare e delicato, ci rendiamo conto del senso di frustrazione della famiglia”.

Non è bastato che la mamma di Edoardo si offrisse di accompagnare il ragazzo che invece avrebbe voluto condividere con i compagni questa esperienza. Da qui la decisione di non frequentare più la scuola. Secondo la madre di Edoardo, la scuola avrebbe dovuto trovare una soluzione alla questione.