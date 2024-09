Rapporto Ocse 2024: in Italia si spende troppo poco per la scuola, solo il 10% dei figli di chi ha solo il diploma si laurea

Rapporto Ocse 2024: in Italia si spende troppo poco per la scuola,...

Dal documento Education at a Glance 2024 dell’OCSE pubblicato oggi, 10 settembre, sono emersi vari dati che riguardano l’Italia e molti elementi che riguardano il sistema d’istruzione italiano e il relativo mondo del lavoro. Ecco un riassunto delle principali informazioni dallo studio che riguardano l’Italia:

Giovani NEET (Not in Education, Employment, or Training)

L’Italia presenta una percentuale significativa di giovani NEET. Il 19% dei giovani che arrivano in Italia prima dei 15 anni non è impegnato né nello studio né nel lavoro, una percentuale che sale al 42% per coloro che arrivano dopo i 16 anni. Questo dato evidenzia una differenza marcata legata all’età di arrivo nel Paese e alle difficoltà di integrazione nel sistema educativo e lavorativo.

Partecipazione all’istruzione della prima infanzia

Per quanto riguarda l’istruzione della prima infanzia, in Italia, il 73% dei bambini è iscritto in istituzioni pubbliche per la pre-primaria, mentre il restante 27% frequenta istituzioni private. Questo dato riflette un aumento rispetto agli anni precedenti, con una crescita delle iscrizioni nelle scuole pubbliche rispetto al passato.

Risultati scolastici e disuguaglianze

L’Italia mostra livelli significativi di disuguaglianza tra studenti, legati a fattori socioeconomici. Il 64% degli studenti provenienti da famiglie più svantaggiate ottiene risultati inferiori rispetto alla media OCSE, mentre il restante 36% proviene da contesti più privilegiati. Questo riflette una forte disparità nell’accesso e nelle opportunità educative​.

La dispersione tra i giovani dai 25 ai 34 anni è 20 per cento contro il 14 per cento degli altri Paesi censiti, come sottolinea Il Corriere della Sera. Il problema – sottolinea il rapporto – è che in Italia la famiglia di origine ha ancora un peso molto rilevante – troppo rilevante – sulle probabilità di successo a scuola e negli studi in generale. Solo il 10 per cento dei figli di genitori con il solo diploma di terza media riesce a ottenere la laurea; e il 37 per cento non arriva nemmeno alla maturità.

Impatto della pandemia

L’Italia è uno dei Paesi che ha subito un impatto significativo a causa della pandemia, con un aumento del tasso di disoccupazione giovanile e un rallentamento nei miglioramenti delle competenze scolastiche fondamentali. Nonostante gli sforzi, la ripresa è stata più lenta rispetto alla media OCSE.

Disparità di genere

Le donne italiane tendono a ottenere risultati scolastici migliori rispetto agli uomini, con un maggiore tasso di completamento dell’istruzione terziaria. Tuttavia, nel mercato del lavoro, le donne continuano a guadagnare meno rispetto agli uomini, con un divario salariale del 17% a favore degli uomini​.

Spesa per l’istruzione

L’Italia spende il 4% del suo PIL per l’istruzione, una percentuale leggermente inferiore alla media OCSE. Tuttavia, una parte significativa della spesa è destinata all’istruzione primaria e secondaria, con meno risorse allocate per l’istruzione terziaria rispetto ad altri Paesi​.