Reclutamento docenti: la proposta in 6 mosse del preside Paolo Fasce arriva anche in Parlamento [INTERVISTA]

Forte della sua esperienza di “precario militante” (nel 2008 aveva creato il Coordinamento Precari Liguri), il preside Paolo Fasce, dirigente dell’Istituto Nautico San Giorgio di Genova e Camogli, ha messo a punto una articolata proposta in materia di reclutamento dei docenti e l’ha inviata a tutti i parlamentari delle Commissioni Cultura di Camera e Senato.

Qualcuno gli ha già risposto e non è da escludere che la proposta possa essere presa in considerazione in una qualche prossima occasione.

L’idea di Paolo Fasce è tutto sommato piuttosto semplice e si basa su un percorso, piuttosto lungo, in cui attività di insegnamento e di studio/formazione si intrecciano.

Della proposta, sintetizzata nel documento di due pagine che il preside ligure ha inviato ai parlamentari, parliamo nel concorso di questa video-intervista.