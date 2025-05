Reclutamento docenti: le novità previste nel Decreto del 2025

Il decreto 45 del 7 aprile del 2025, in discussione alla VII commissione del Senato, dove si registrano numerosi emendamenti, in attesa di essere convertito in legge, prevede la riforma del sistema di reclutamento dei docenti.

Tempistica per i bandi

I concorsi, dovrebbero essere banditi nei primi mesi dell’anno, al fine di consentire l’espletamento delle procedure e la loro conclusione in tempo utile per procedere alle assunzioni nei mesi estivi precedenti all’anno scolastico di riferimento.

Copertura dei posti

La proposta normativa prevede la possibilità di coprire i posti rimasti vacanti e disponibili, al termine delle procedure concorsuali, attraverso l’utilizzo dei soggetti che hanno superato le prove del concorso PNRR del 2023, ma che per punteggio non sono rientrati nella graduatoria dei vincitori.

Integrazione delle graduatorie dei vincitori

Per le immissioni in ruolo degli idonei al concorso PNRR 2023, è prevista l’integrazione, con una percentuale del 30%, delle graduatorie dei vincitori con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo per il superamento della prova orale,

Elenco generale regionale

Per i docenti che hanno superato le prove nei concorsi dal 2020 in poi, sia per posti comuni sia di sostegno, è prevista una graduatoria regionale nella quale saranno inseriti, a domanda, i docenti (idonei), dalla quale attingere dall’anno scolastico 2026/202 per coprire i posti residuali dopo le immissioni in ruolo attingendo dai concorsi ordinari.

Destinatari

I docenti, destinatari di nomina finalizzata al ruolo, devono accettare o rinunciare la sede entro 5 giorni dalla sua assegnazione. La mancata accettazione equivale a rinuncia e comporta la decadenza dalla graduatoria. Il docente che accetta la sede non potrà partecipare alle procedure per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato .

Immissioni in ruolo

Per l’anno scolastico 2025/2026, le immissioni in ruolo, saranno effettuate attingendo dalle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025 e comunque entro il 10 dicembre 2025, in modo da consentire la gestione delle operazioni di reclutamento entro il 31 dicembre 2025.

Abilitazione

In merito al possesso dell’abilitazione, sarà seguita la procedura già esistente e cioè:

• I vincitori abilitati riceveranno un contratto a tempo indeterminato e dovranno affrontare l’anno di prova,

• I vincitori senza abilitazione o con un numero di crediti inferiore a 60 sottoscriveranno il contratto a tempo determinato e durante il primo anno dovranno conseguire l’abilitazione per avere trasformato il contratto a tempo indeterminato.