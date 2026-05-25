Report, nuova inchiesta sulla scuola italiana. “Degrado strutturale, controsoffitti che cedono e edifici dichiarati inagibili”

“A diciassette anni dal sisma dell’Aquila, più di tremila studenti frequentano ancora lezioni nei container“. Parte da qui l’inchiesta della trasmissione Report sull’edilizia scolastica in Italia, dal titolo “La scuola di carta”, andata in onda nella serata del 24 maggio 2026 su Rai 3. Un “viaggio” negli edifici destinati all’istruzione, che secondo il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha evidenziato diverse criticità.

“In molte scuole italiane si registrano episodi di degrado strutturale, controsoffitti che cedono e edifici dichiarati inagibili“, si legge nelle note che accompagnano il servizio, firmato dal giornalista Danilo Procaccianti, volto storico del programma. “Tra ritardi burocratici, mancanza di fondi e rimpalli di responsabilità tra enti locali e istituzioni, migliaia di studenti continuano a studiare in condizioni precarie“.

Il servizio di Report – che dopo alcune settimane è tornato a occuparsi del mondo della scuola – è stato realizzato con collaborazione di Eleonora Numico e Cristiana Mastronicola. Le immagini sono di Antonio Castoro, Dario D’India, Cristiano Forti, Andrea Lilli e Alessandro Sarno, mentre la ricerca delle immagini è stata curata da Alessia Pelagaggi. Il montaggio e la grafica sono stati firmati da Monica Cesarani.