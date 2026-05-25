Verifica finale PEI, scadenze, adempimenti e progettazione: cosa c’è da sapere – DIRETTA ore 16:30

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Manca poco al termine dell’anno scolastico ed è in arrivo la verifica finale del PEI (Piano Educativo Individualizzato). Come questa verifica restituisce realmente il percorso educativo e didattico svolto durante l’anno? Quali sezioni del PEI risultano oggi fondamentali per costruire una sintesi finale efficace e pedagogicamente significativa? Quali aspetti della compilazione finale del PEI risultano più delicati per i docenti?

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, lunedì 25 maggio alle ore 16:30. Ospiti Salvatore Impellizzeri, dirigente scolastico e Katia Perdichizzi, docente ed esperta di inclusione.

Parleremo degli adempimenti finali, delle scadenze, della documentazione e della progettazione del nuovo anno scolastico. Diretta visibile sui nostri canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.