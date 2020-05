Resilienza, come può aiutare un insegnante ad affrontare le sfide della professione

Cosa è la resilienza e come coltivarla per sé e per i propri allievi è l’oggetto di questo corso online organizzato dalla Tecnica della Scuola Formazione a cura di Claudia Matini.

In tempi di crisi, più che mai, occorre focalizzare la propria attenzione di educatori non solo ai programmi scolastici quanto alla promozione di abilità di vita che aiutino ognuno a stare bene e ad affrontare le difficoltà, piccole o grandi.

La resilienza è caratterizzata dal rispondere alle complessità in modo adattivo e trasformativo, tanto da riuscire a superare i momenti difficili in modo positivo.

Il corso propone una riflessione guidata sulla resilienza e sui suoi meccanismi protettivi, attraverso le numerose informazioni fornite dalla formatrice, ma soprattutto con un percorso interattivo con molte esercitazioni individuali per cominciare a trovare risposte e soluzioni applicabili al proprio contesto lavorativo e personale.

> OBIETTIVI

Il percorso verrà realizzato in modo interattivo, con test ed esercitazioni individuali, revisioni di gruppo e, naturalmente, momenti di presentazione di informazioni. Obiettivi specifici dell’intervento sono:

Favorire una sorta di autodiagnosi del proprio stato di salute psicologica

Conoscere la resilienza e saperne riconoscere la presenza in sé e negli alunni

Fornire strumenti di gestione dei meccanismi personali e relazionali presenti nella quotidianità, la cui consapevolezza e gestione intenzionale sono indispensabili per stare “bene abbastanza”

Mostrare la correlazione tra emozione, pensiero e comportamento

Individuare i meccanismi interni che favoriscono la resilienza

Saranno svolti 3 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 6 ore

> Venerdì 8 maggio 2020 – dalle 16.00 alle 18.00

> Martedì 12 maggio 2020 – dalle 16.00 alle 18.00

> Venerdì 15 maggio 2020 – dalle 16.00 alle 18.00

Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di assenza.

Il corso è presente sulla piattaforma ministeriale Sofia (ID. 43425).

Viene rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto Miur