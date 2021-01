Riapertura scuole 25 gennaio, ecco chi torna in classe [TABELLA]

La riapertura scuole in Italia segue direzioni diverse, ostinate e contrarie di regione in regione. A meno di sentenze del Tar oppure di ordinanze di regione che scompiglino il mazzo, il 25 gennaio dovrebbero tornare in classe i ragazzi delle superiori (al 50% di didattica in presenza, con una progressione verso il 75%) nelle seguenti regioni: Campania, Puglia, Liguria, Marche e Umbria.

Le ultime novità, in particolar modo, riguardano la Campania e le Marche.

Campania

In Campania oggi 21 gennaio sono tornate in classe le quarte e quinte elementari, a seguito dell’intervento del tar, come abbiamo raccontato in un altro articolo, a bocciare il rigorismo del Presidente di Regione De Luca. Il 25 gennaio dunque torneranno in classe le scuole medie e forse le scuole superiori; ma riguardo a queste, la situazione resta in bilico e la decisione del governatore De Luca dipenderà dai dati epidemiologici.

Marche

Quanto alle Marche, come riferiamo in altro pezzo, le scuole superiori ritornano in classe in presenza al 50% da lunedì 25 gennaio: il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha firmato l’ordinanza.

REGIONE RIENTRO A SCUOLA I ciclo RIENTRO A SCUOLA superiori Lombardia Zona rossa, dalla seconda media in su: DaD Zona rossa, va in DaD Veneto 07/01/21 01/02/21 Piemonte 07/01/21 18/01/21 Campania Infanzia ed elementari già in classe; le medie il 25/01/21 25/01/21 ancora in forse Emilia Romagna 07/01/21 18/01/21 Lazio 07/01/21 18/01/21 Toscana 07/01/21 11/01/21 Sicilia Zona rossa, dalla seconda media in su: DaD Zona rossa, va in DaD Puglia Le famiglie possono scegliere tra DaD e presenza 25/01/21 Liguria 07/01/21 25/01/21 Friuli Venezia Giulia 07/01/21 01/02/21 Marche 07/01/21 25/01/21 Abruzzo 07/01/21 11/01/21 Sardegna 07/01/21 01/02/21 Bolzano Zona rossa, ma confermata la didattica in presenza Zona rossa, ma confermata la didattica in presenza Umbria 07/01/21 25/01/21 Calabria 11/01/21 01/02/21 Trento 07/01/21 07/01/21 Basilicata 07/01/21 01/02/21 Valle d’Aosta 07/01/21 11/01/21 Molise 18/01/21 18/01/21

