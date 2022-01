Riapertura scuole Campania, un altro Comune vede tornare gli alunni in presenza

A San Giuseppe Vesuviano, la quinta sezione del TAR Napoli ha sospeso l’Ordinanza del Sindaco che aveva chiuso le scuole superiori fino al 22 gennaio.

La sospensiva è stata concessa dal giudice dopo il ricorso del Ministero dell’Istruzione.

In pratica una decisione analoga a quella che ha sospeso martedì scorso l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania De Luca che aveva chiuso le scuole sul territorio della Regione dall’infanzia alle scuole medie con l’esclusione delle scuole superiori.

Nei prossimi giorni si attendono altre sospensive di analoghi provvedimenti dei sindaci dei comuni della provincia di Napoli che avevano sospeso le lezioni per due settimane.

Da oggi 13 gennaio quindi anche gli studenti del Comune di San Giuseppe Vesuviano sono ritornati in classe in presenza.