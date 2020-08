Riapertura scuole: segnaletica e cartellonista anti Covid, un elenco di ciò che non deve mancare

Quale potrebbe essere un elenco della segnaletica e cartellonista anti Covid che non può mancare in una scuola? La segnaletica e la cartellonistica anti Covid fanno parte di quelle accortezze necessarie a garantire il distanziamento sociale degli alunni e dunque a tutelare la loro salute. I diversi e ogni volta più dettagliati protocolli ministeriali sulla sicurezza ne parlano esplicitamente: la riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi passa anche attraverso una precisa indicazione dei movimenti degli alunni lungo percorsi attentamente studiati, tali da evitare che bambini e ragazzi si incontrino e si incrocino. Ognuno per la sua strada, insomma. Senza scambi di fiati e di battute. Triste ma necessario.

Quanto sono efficaci nella vostra scuola la segnaletica e la cartellonistica anti Covid?

Per suggerire un uso efficace della segnaletica e della cartellonistica a scuola, ecco un breve elenco di ciò che non deve mancare.

La nostra to-do-list