Riapertura scuole Sicilia: per Vittoria Casa (M5S) “gestione calendario incoerente”

La Sicilia esce dalla zona rossa e diventa arancione. Sul tema del ritorno a scuola a partire da lunedì 1 febbraio, ha commentato la Presidente Commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera Vittoria Casa:

“La gestione della scuola da parte della giunta regionale continua nel segno dell’incertezza. I vertici di Palazzo d’Orléans hanno sempre sostenuto che il ritorno in classe degli studenti della secondaria di secondo grado sarebbe avvenuto contestualmente al passaggio della Sicilia da zona rossa a zona arancione. Oggi, a due giorni dal ritorno in aula, il silenzio dell’assessorato verso l’Ufficio scolastico regionale e i responsabili dei singoli istituti è eloquente. Mi domando come sia possibile che chi lavora nella scuola, chi ci studia, chi ha un familiare impegnato nell’istituzione, non possa avere alcuna indicazione sul da farsi e debba solo affidarsi – a poche ore dall’apertura o meno dei cancelli – a ciò che riporta il circuito dell’informazione. Dopo un anno di pandemia, stiamo accumulando un ritardo formativo che rischia di non poter essere colmato”.