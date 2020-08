Riapertura scuole. Un alunno positivo al Covid: chiudere o non chiudere la scuola?

Si leggono in giro affermazioni contrastanti riguardo all’ipotesi che un caso conclamato Covid in una scuola possa determinare la chiusura dell’intero istituto. Facciamo chiarezza una volta per tutte, fino a un eventuale cambio di orientamento ministeriale. Un alunno positivo al Covid determina la chiusura dell’intero istituto? Chiudere o non chiudere la scuola?

Le indicazioni operative ministeriali del 21 agosto ne parlano esplicitamente.

Ecco cosa si legge in proposito:

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata.

Questa affermazione ministeriale dovrebbe essere chiarificatrice rispetto al nostro interrogativo. Innanzitutto non è possibile fare valutazioni a priori ma spetterà al Dipartimento per la prevenzione fare le valutazioni del caso. Ma in linea generale, non è il singolo caso di Covid a determinare la chiusura di una scuola quanto la valutazione complessiva del virus entro un territorio. Quindi no, lo diciamo con una certa serenità: un singolo caso Covid a scuola non farà chiudere l’istituto.