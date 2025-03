Riccardo Scamarcio: “A scuola ero irrequieto, ma ho trasformato quell’energia in disciplina”

Il celebre attore di fama internazionale, produttore e sceneggiatore Riccardo Scamarcio è stato ospite della prossima puntata di Hot Ones Italia, il programma condotto da Alessandro Cattelan in esclusiva su RaiPlay. Durante l’intervista, tra una salsa piccante e l’altra, l’attore ha raccontato aneddoti della sua carriera e ha parlato del suo passato scolastico.

“A scuola ero un ragazzino irrequieto, non ce la facevo a stare fermo 5 ore al banco”, ha confessato Scamarcio. Un’inquietudine che, con il tempo, si è trasformata in una risorsa preziosa per la sua carriera: “È chiaro che l’irrequietezza del ragazzino era un eccesso di energia che crescendo si è trasformata in un’energia utile a fare il mestiere dell’attore. Ho imparato a essere più disciplinato”.

Un racconto che suona come un messaggio positivo per tanti studenti che faticano a trovare la loro strada all’interno delle rigide regole scolastiche. Scamarcio dimostra che la passione e la determinazione possono incanalare anche le energie più irrequiete verso il successo.

E sul suo ultimo film in attesa al cinema, La storia di Amanda e di come mi ha rovinato la vita, ha affermato: “Il film esce il 20 marzo. Il mio personaggio è indolente. Suo padre è un eroe che ha salvato dei bambini in un incendio ma che poi è morto, lui invece è un insegnante un po’ dimesso che pensa di essere anche un po’ vigliacco”.

L’intervista completa sarà disponibile dal 14 marzo su RaiPlay.