Richiesta svolgimento on line TFA VII ciclo

Siamo corsisti del VII ciclo del TFA sostegno e siamo a richiedere che questo corso venga svolto in FAD (formazione a distanza) come avvenuto per gli ultimi due corsi dai quali sono usciti docenti specializzati al pari dei precedenti.

Questo perché siamo tutti docenti che lavoriamo già nelle varie scuole e non possiamo rinunciare al lavoro per poter seguire i corsi distanti da noi molti km.

Inoltre la situazione economica attuale ci farebbe trovare in serie difficoltà per affrontare la spesa del corso, già di per sé molto costoso, insieme alle ancor più gravose spese di alloggi e viaggi.

Il covid poi è comunque ancora presente e sarebbe una minaccia per tutti noi che lavoriamo soprattutto con ragazzi/e fragili.

Abbiamo uno strumento moderno ed efficace che ci permetterebbe di specializzarci con un notevole risparmio di energia, tempo e fatica :”LA DIDATTICA ON LINE”.

Chiediamo solo che ci venga data la possibilità di perseguire questa strada fatta di impegno e di passione per poter aiutare ragazzi/e con disabilità.

Certi che la nostra richiesta verrà presa inconsiderazione.

Porgiamo distinti saluti!

Lettera firmata