Il lancio della polizza sanitaria integrativa gratuita per il personale scolastico ha suscitato grande interesse: secondo i dati riportati da Italia Oggi, hanno aderito 800mila dipendenti della scuola. La platea potenziale, che comprende anche i precari, è stimata in circa 1,2 milioni di lavoratori.

Ma come registrarsi al portale UniSalute? Al video tutorial, l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara spiega come fare.

Nuove adesioni, come fare?

Il termine per aderire è scaduto: era fissato al 20 settembre. Ma ci sono novità: con nota 18048 del 25 settembre il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito ulteriori indicazioni, come riportato da Cisl Scuola.

Per il personale che, entro la data del 20 settembre, ha già aderito al servizio, la copertura sanitaria sarà attiva da oggi, 30 settembre 2026; dalla stessa data, il personale suddetto potrà procedere alla propria registrazione sul portale Unisalute e all’utilizzo dell’applicazione dedicata.

Per quanto riguarda invece le nuove adesioni, vengono fornite alcune precisazioni che confermano quanto a suo tempo anticipato dalla Cisl Scuola:

il personale che, pur potendolo fare, non ha aderito entro il 20 settembre , avrà comunque la possibilità di esprimere la propria adesione;

, avrà comunque la possibilità di esprimere la propria adesione; il personale che alla data del 20 settembre aveva stipulato contratto a tempo determinato (annuale o fino al termine delle attività didattiche) ma non ha potuto aderire perché il contratto stesso non era stato registrato a SIDI, potrà manifestare la propria adesione un volta completate le procedure amministrative;

(annuale o fino al termine delle attività didattiche) ma non ha potuto aderire perché il contratto stesso non era stato registrato a SIDI, potrà manifestare la propria adesione un volta completate le procedure amministrative; il personale che stipulerà un contratto a tempo determinato (annuale o fino al termine delle attività didattiche) successivamente, potrà manifestare la propria adesione dopo la conclusione delle procedure amministrative relative alla sottoscrizione del contratto (registrazione del contratto su SIDI).

Per le adesioni manifestate successivamente al 20 settembre 2026, l’attivazione della copertura assicurativa avverrà secondo le seguenti modalità:

adesioni effettuate dal 1° al 15° giorno di ciascun mese : la polizza sarà attiva dal primo giorno del mese successivo e la registrazione sul portale Unisalute dovrà avvenire a partire dal giorno dell’attivazione;

: la polizza sarà attiva dal primo giorno del mese successivo e la registrazione sul portale Unisalute dovrà avvenire a partire dal giorno dell’attivazione; adesioni effettuate dal 16° all’ultimo giorno di ciascun mese: la polizza sarà attiva a decorrere dal 15° giorno del mese successivo e la registrazione sul portale Unisalute dovrà avvenire a partire dal giorno dell’attivazione.

I dati del sondaggio

I docenti hanno risposto in massa al sondaggio proposto dalla Tecnica della Scuola. Su 547 risposte raccolte, emerge un quadro articolato: da un lato si registra una adesione decisamente maggioritaria, dall’altro però non mancano dubbi sull’utilità reale delle prestazioni previste e giungono anche critiche sulla provenienza dei fondi impiegati per finanziare la misura.

Alla domanda se abbia deciso di aderire alla nuova copertura sanitaria integrativa, il 61,6% degli intervistati ha risposto affermativamente (e si prevede che la percentuale sia destinata a salire, considerando che per dare la propria adesione docenti e Ata hanno tempo fino al 20 settembre). Tra chi non ha aderito, il 19,7% indica “altri motivi”, il 15,5% lamenta modalità di utilizzo non ancora chiare e una quota minoritaria dichiara di non essere interessata alle prestazioni previste.

Ancora più netta risulta la divisione sull’utilità della misura come strumento di welfare. Il 39,3% dei lettori che hanno partecipato alla rilevazioone ritiene che le prestazioni previste siano “poco utili”, mentre solo il 20,1% la giudica “molto utile”.

Un ulteriore 19,7% la considera valida solo per alcune prestazioni, e il 20,8% ammette di non conoscere ancora sufficientemente bene la copertura per esprimere un giudizio compiuto.

Il dato più significativo resta dunque la quota, tutt’altro che trascurabile, dei dipendenti della scuola che nutrono riserve o dubbi sull’effettiva utilità del provvedimento rispetto alle attese.

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