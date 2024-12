Ricostruzione di carriera, tutte le info per chi deve fare domanda e per chi l’ha fatta – DIRETTA ore 16,00

Ricostruzione di carriera, tutte le info per chi deve fare domanda e...

La domanda di ricostruzione di carriera per l’inquadramento definitivo in una delle 6 fasce stipendiali va inviata dall’1 settembre 2024/2025 tramite la piattaforma digitale di Istanze OnLine del Ministero dell’Istruzione e del Merito entro e non oltre le ore 23:59 di martedì 31 dicembre 2024.

Della presentazione della domanda, di chi l’ha già fatto e attende i prossimi passaggi e di tutte le informazioni utili parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 11 dicembre alle ore 16,00. Ospiti i prof. Michele Manzo e Lucio Ficara, esperti di normativa scolastica. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Ricostruzione di carriera, chi se ne occupa?

La scuola di titolarità in cui il docente o il personale Ata è stato confermato in ruolo definItivamente è responsabile della pratica di ricostruzione della carriera del dipendente. Tale scuola deve emettere il decreto di ricostruzione e trasmetterlo alla sede territoriale della Ragioneria generale dello Stato. A proposito della tempistica di emissione del succitato decreto è la Legge 107/2015 che dispone, ai sensi dell’art.1 comma 209, questi tempi.

Con precisione il suddetto comma 209 specifica: “Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera.

Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico“.