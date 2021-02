Rientro a scuola, ecco le regioni che tornano in classe e quelle che tornano in DaD [TABELLA]

Rientro a scuola, ecco le regioni che tornano in classe e quelle...

A che punto siamo con il rientro a scuola? Chi va e chi viene? Chi torna in classe e chi torna in DaD?

Rientro in classe

Oggi 8 febbraio tornano i ragazzi delle superiori in Sicilia, gli ultimi a tornare in classe nel Paese.

Ritorno alla DaD

Per il resto, pare prendere avvio una fase di contro tendenza che pare caratterizzarsi per un ritorno alla didattica a distanza (DaD). Accade in Abruzzo, nella Provincia di Bolzano, dove in DaD vanno tutti i gradi di scuola, in buona parte delle Marche e dell’Umbria.

E sorte analoga, probabilmente, toccherà alle scuole della Campania. Qui, infatti, è attesa la valutazione dell’Unità di Crisi a partire dalla quale il Governatore De Luca, da sempre ultra rigorista in fatto di scuola, potrebbe riportare in DaD i ragazzi delle superiori e non solo.

