Rientro in classe, scuole in difficoltà? Chiamate il numero verde del Ministero

Come annunciato nei giorni scorsi, ha preso il via, lunedì 24 agosto, il numero verde per le scuole 800903080 attivato dal ministero dell’Istruzione: il servizio telefonico è dedicato interamente alla ripresa delle lezioni in presenza.

Potranno rivolgersi al servizio – in caso di dubbi e quesiti e per raccogliere domande e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza – direttamente gli istituti.

Il servizio attivo dal lunedì al sabato

L’help desk è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 13, poi dalle ore 14 alle ore 18.

Il numero verde per le scuole è 800903080: dal dicastero di Viale Trastevere tengono comunque a specificare che può essere contattato esclusivamente dagli 8.200 istituti scolastici sparsi per il territorio italiano, non direttamente dagli utenti.